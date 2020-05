© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono passati 10 anni, era il, da una delle più grandi imprese della storia del calcio. Da quella calda sera di Madrid, quando al Santiago Bernabeuvinse 2-0 contro il Bayern Monaco grazie alla doppietta di, alzando al cielodella storia nerazzurra e compiendo un’impresa mai vista sul suolo italiano:. Coppa Italia (5 maggio), scudetto (16 maggio) e Champions (22 maggio). In Europa solo altre sei squadre ci sono riuscite: Celtic, Ajax, Psv Eindhoven, Manchester United, Barcellona (due volte) e il Bayern Monaco nel 2013. C’era un uomo,, che aveva messo in questo sogno una passione mai vista prima, e uno stratega,, che aveva risvegliato quel senso di appartenenza al club dei tifosi nerazzurri, che da 45 anni (sì, quarantacinque!) attendevano il trionfo nella massima competizione continentale. Gli occhi pieni di lacrime di gioia di Moratti e il ghigno soddisfatto di Mourinho, alias, alias, sono state due delle tantissime immagini di quella notte magica, avvenuta un decennio fa appunto. Come i 100mila che avevano affollato, con una speranza nel cuore, vivendo con un’empatia mai vista prima 90 interminabili minuti, esplodendo tre volte. Due per la doppietta di Milito, il simbolo in campo del Triplete interista, e la terza volta, liberatoria, per una vittoria che mai sarebbe stata cancellata. Anzi, talmente irripetibile che 10 anni dopo mai nessuno in Italia si è mai avvicinato a così tanta meraviglia.Nell’estate 2009 furono ceduti. Sbarcarono alla Pinetina. Dal quel momento, Mou iniziò a costruire l’impresa.. Le parole magiche che trasformarono quel gruppo in una delle squadre italiane più forti di tutti i tempi. Perché va bene vincere titoli nazionali, ma è la conquista della Champions a farti entrare nella. Legge non scritta che la città di Milano, negli ultimi 20 anni aveva conosciuto grazie ai colori rossoneri. Ma l’Inter di Mourinho decise di imprimere il proprio marchio in un’era. Certo, forse il gioco non fu dei migliori, ma a rendere vincente il cammino dei nerazzurri fu quelladel tecnico portoghese. Un po’ come, l’allenatore delle due storiche Coppe dei Campioni del 1964 e del 1965, quando il presidente di quella squadra era, il padre di Massimo. Una chiusura del cerchio, a rendere più romantico quanto fatto dai nerazzurri a Madrid,