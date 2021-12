Inter, caccia al primato contro il Real. Inzaghi «Dovremo fare meglio dell'andata»

Al Santiago Bernabeu l’Inter si gioca il primato del girone, per essere testa di serie ai sorteggi degli ottavi (lunedì 13 dicembre, ore 12 a Nyon). Non ci sarà Correa, finito ko con la Roma. Il tandem offensivo sarà Dzeko-Lautaro Martinez. «Sarà una gara importante per noi, abbiamo passato il turno ma sarà importante perché vogliamo fare una grande partita. All'andata abbiamo fatto molto bene ma non è bastato, domani dovremo fare qualcosina in più», ha detto Simone Inzaghi. Il Real Madrid non avrà Benzema: «Karim è importantissimo per loro, ma noi dobbiamo convivere con questi problemi. Hanno Jovic, che ha fatto gol e assist nell'ultima gara».

La sfida con Ancelotti

Suggestiva la sfida con Carletto Ancelotti. Per lui sarà una sorta di derby: «La sua carriera parla per lui, prima dell'andata abbiamo parlato di calcio, è sempre un piacere. Sono contento che stia andando bene nella Liga, ha vantaggio sulla seconda. Parliamo di un grandissimo che ha vinto tanto», ha proseguito Inzaghi. E ancora: «All'andata ce la siamo giocata alla grande, qua non avremo tanti nostri tifosi, che comunque non mancheranno al Bernabeu. Giocheremo con personalità e fiducia, sapendo che abbiamo fatto qualcosa di importante perché era da 10 anni che non si passava il turno. Domani vogliamo fare una partita importante». Oltre a Correa mancheranno anche Ranocchia e Darmian, mentre de Vrij sarà decisivo l'allenamento di domani.