Milan, Pioli: «Non mi interessano gli ultimi derby, non abbiamo paura. Leao? È dominante»

Sarà un Milan combattivo quello che scenderà in campo nel derby contro l’Inter, per difendere un primato condiviso proprio con i nerazzurri. Tre vittorie su tre per entrambe: «Abbiamo iniziato bene sia noi che loro. Vogliamo continuare così», ha detto Stefano Pioli. E ancora: «Sono convinto di come la squadra si è preparata e di come affronterà la gara. L'abbiamo preparata nei dettagli. Se è stato colmato il gap con l’Inter? Non mi interessa niente degli ultimi derby. Altrimenti potremmo dire dello scudetto vinto e non vinto dall’Inter. Conta solo mettere in campo le soluzioni per fare il nostro gioco».

Non ci sarà Tomori squalificato. L’inglese sarà sostituito, visto l’infortunio di Kalulu (sarà rivalutato tra un decina di giorni per una piccola lesione al retto femorale), da Kjaer: «Sta benissimo ed è pronto per giocare una gara così importante».

Non sarà facile affrontare l’Inter: «Bisogna essere sempre preoccupati. L’Inter ha giocato alla pari con il Manchester City, ma noi cercheremo di fare meglio di loro. Se siamo più forti lo dirà il campo. Domani il treno passerà da una stazione, ma poi ce ne saranno tante altre. Siamo solo all’inizio, mi piace come stiamo lavorando».

Può essere il derby di Rafael Leao: «Lui è cresciuto tanto, sta diventando un giocatore dominante e decisivo. E dovrà esserlo anche domani. In generale, ci siamo preparati bene, poi alla fine del match potrò dire se siamo stati migliori. Affrontiamo la partita con la giusta spensieratezza. Le parole di Gerry Cardinale? Ci fa piacere il suo interesse», ha concluso Pioli.