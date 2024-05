Pioli e il Milan si separano, è ufficiale. Il club: «Il tecnico ha incarnato fin dal primo giorno i nostri valori fondamentali»

Ora è ufficiale, Ac Milan e Stefano Pioli si separano a fine stagione. Il club e l'anneatore hanno comunicato che «nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019». «Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club», spiega il Milan in una nota.

«Stefano Pioli ringrazia il Milan per l'opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità.