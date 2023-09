Inter-Milan 5-1, il derby è ancora nerazzurro: Inzaghi domina Pioli, show di Mkhitaryan con una doppietta

È un’Inter perfetta. Per la quinta volta in questo 2023 annienta il Milan e vola via in classifica con quattro vittorie su quattro. Segnano Mkhitaryan (doppietta), Thuram, Calhanoglu su rigore e Frattesi. Il 2-1 di Rafael Leao, su assist di Giroud, è per i rossoneri soltanto un’illusione. Insomma, dal 18 gennaio (finale della Supercoppa Italiana) al 16 settembre nulla è cambiato: Inter in festa, Milan ridimensionato. La squadra di Simone Inzaghi è una corazzata perfetta, mentre il Diavolo dimostra di essere ancora indietro, nonostante i 10 acquisti estivi.

Sul vantaggio interista fa tutto Thuram, corteggiato a lungo dal club di via Aldo Rossi ma finito all’Inter.

Il francese fa fuori Thiaw, mette in mezzo un pallone che arriva a Dimarco, bravo a trovare Mkhitaryan che insacca a due passi da Maignan. La reazione del Milan è quasi inesistente, se non con Theo Hernandez, che calcia sul fondo dopo un’ottima combinazione con Giroud. Ma basta una ripartenza e la squadra di Stefano Pioli crolla: Dumfries per Thuram, Thiaw è ancora in ritardo e gol del francese con un tiro bellissimo sul secondo palo.

Nella ripresa i rossoneri rientrano in gara con Rafael Leao su assist di Giroud, ma non danno mai la sensazione di poter rimettere in parità il match. Anzi, l’Inter è spietata. Triplica i conti con Mkhitaryan su passaggio di Lautaro Martinez, sigla il 4-1 con Calhanoglu su rigore e chiude sul 5-1 con la zampata di Frattesi. L’Inter esulta, per il Milan è l’ennesimo derby da incubo.