Maicol non ce l'ha fatta, l'Inter piange la scomparsa del suo baby talento Lentini

Ultimo aggiornamento: 18:36

Lunedì di dolore per l'e la sconfitta di Napoli non c'entra assolutamente niente. Il club nerazzurro, infatti, ha comunicato che Maicol Lentini, suo giovane talento di 15 anni, è morto in seguito a un malore accusato in casa. «La FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane. Proprietà, dirigenti, il Settore Giovanile nerazzurro, di cui Maicol ha fatto parte, squadra e tifosi si stringono attorno alla sua famiglia in questo giorno di grandissimo dolore», si legge nel comunicato del club pubblicato sul sito.Maicol era malato da tempo, tanto che due anni fu costretto a lasciare le giovanili nerazzurre per curarsi ma non era più tornato a giocare. "Auguri Maicol, non mollare!" c'era scritto in uno striscione esposto a San Siro dalla Curva Nord durante Inter-Chievo del 14 gennaio 2017. Partita in cui Icardi indossò una fascia da capitano dedicata a Lentini. Ieri purtroppo il ragazzo si è dovuto arrendere alla malattia nella sua casa di Zerbolò (Pavia) dove in segno di lutto è stata sospesa anche la campagna elettorale.