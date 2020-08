Inter, Conte: «Siamo una squadra tosta». Lukaku: «Stiamo crescendo, continuiamo così»

«Era una partita difficile, con una squadra che gioca con aggressività. La difesa ha fatto un buon lavoro e sono contento per il mio gol e per Christian Eriksen che ha segnato una rete importante»: parole da leader quelle di Romelu Lukaku al termine della partita vinta dall'Inter contro il Getafe che è valsa la qualificazione ai quarti di Europa League. E Lukaku è l'autore del gol che sblocca la gara, raggiungendo quota 30 reti in campionato e segnando per otto gare di fila in Europa League. «L'importanza di continuare con Conte? È importante - afferma a Sky Sport poi l'attaccante - perché stiamo facendo molto bene, stiamo crescendo dobbiamo continuare con la stessa mentalità e voglia di migliorare ogni giorno».

«È stata partita che ci aspettavamo, sporca e ci siamo sporcati»: Così ai microfoni di Sky l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte commenta la qualificazione ai quarti di Europa League. «Se sono sereno? Faccio il mio lavoro - ha aggiunto - sono sereno quando vedo i ragazzi con questa voglia e determinazione. L'Inter sta diventando una squadra tosta, dove tutti sono coinvolti e partecipi». «L'operazione Sanchez è ottima - ha aggiunto - Penso che ce lo siamo meritato, visto che veniva da due annate faticose. È giusto che l'Inter se lo possa godere, faccio un plauso al club».

