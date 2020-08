PAGELLE INTER



HANDANOVIC 7.5

Pronti via e deve già dire di no a un colpo di testa di Maksimovic con una parata incredibile. Nella ripresa si ripete su Mata.



GODIN 5

Quando Cucurella accelera, non è facile stargli dietro. Si divora il raddoppio a inizio ripresa e con un fallo di mano in area regala un rigore al Getafe.



DE VRIJ 6.5

Mura il tiro di Molina. Quanto basta per dimostrare di che pasta sia fatto.



BASTONI 7

Un finale di stagione in continua crescita. Suo l’assist per Lukaku.



D’AMBROSIO 6.5

Anche per lui, come per Godin, non è facile contrastare Cucurella. Meravigliosa la sua acrobazia nel secondo tempo.



BARELLA 7

Contro un avversario veloce e fisico, lui trova la sua dimensione.



BROZOVIC 6

In una gara così fisica si fa fatica a far girare il pallone.



GAGLIARDINI 6.5

C’è da correre, ma bravo negli inserimenti.



YOUNG 6

È forse quello che si vede meno, ma si fa sentire.



LUKAKU 7.5

Gol numero 30 in questa stagione. Giusto per sottolineare la sua stagione incredibile. Sbaglia il possibile 2-0.



LAUTARO MARTINEZ 6.5

Sveglia l’Inter con due occasioni d’oro.



SANCHEZ 6

Domani mattina arriverà l’ufficialità del suo acquisto.



ERIKSEN 6.5

Appena entrato timbra il 2-0.



CONTE 7

Le polemiche per ora sono archiviate. Intanto, si gode la qualificazione ai quarti.



Ultimo aggiornamento: 23:11

SORIA 6.5Reattivo in due occasioni su Lautaro Martinez e pronto su D’Ambrosio. Non può nulla sul diagonale di Lukaku.SUAREZ 5.5Dalle sue parti l’Inter attacca meno, ma non sempre è preciso.DJENE 5Qualche disattenzione di troppo.ETXEITA 5Si fa beffare da Lukaku sul vantaggio nerazzurro.OLIVERA 5.5Poco attento quando deve controllare le manovre offensive interiste.NYOM 6Spinge poco in fase offensiva.ARAMBARRI 6Non sempre puntuale quando Barella e Gagliardini hanno il pallone tra i piedi.TIMOR 6Gioca senza esclusioni di colpi.CUCURELLA 6.5Sulla fascia sinistra è un peperino.MAKSIMOVIC 6.5Fa subito venire i capelli bianchi a Conte con un colpo di testa dopo appena 2’.MATA 6Pericoloso nel secondo tempo con un colpo di testa che Handanovic devia in angolo.ANGEL 6Cerca di dare il suo contributo in fase offensiva.MOLINA 4.5Fallisce il rigore del possibile 1-1.JASON 6Buoni spunti da parte suaIl suo Getafe ci prova, ma viene eliminato.