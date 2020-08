Inter, torna l'Europa League. Conte: «Con il Getafe sarà dura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato il secondo posto, archiviate le polemiche di Antonio Conte (fino a incontro chiarificatore con la società), l’Inter deve pensare all’Europa League nella sfida di domani sera, in Germania, contro il Getafe. Gara secca: chi vince, passa ai quarti. «Sappiamo quanto sarà dura». Ha detto l’allenatore nerazzurro.«La pressione è quella giusta, quella che avevamo anche per finire nel migliore dei modi il campionato, nonostante l’abbia vinto qualcun altro. Abbiamo iniziato a dover far fronte alla pressione di dover recuperare delle posizioni in classifica e di mantenerle. Anche le ultime tre partite con Genoa, Napoli e Atalanta hanno dimostrato che questa squadra sta facendo tanti miglioramenti».«La squadra ha raccolto i punti che ha meritato, anche se penso che abbiamo raccolto qualcosa in meno di quanto seminato. Ma chiudere con 82 punti e al secondo posto penso siano sintomo di un buon campionato, con progressi importanti»-«Abbiamo visto che anche contro le big della Liga sono state partite non spettacolari, con grande sofferenza per le avversarie nel portare a casa il risultato con risultati striminziti. Questo la dice lunga sul Getafe. Hanno due attaccanti forti, strutturati, che aiutano la squadra, bravi nel ribaltare l’azione. Lo sappiamo che sarà dura».