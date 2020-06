Inter, Lautaro Martinez ha già i remi in Barça: ora lo insidia Sanchez

Se Eriksen è la nota positiva nell’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia, a preoccupare Antonio Conte è Lautaro Martinez. Il tecnico nerazzurro si aspettava molto dall’argentino, che è apparso lento, prevedibile, macchinoso. L’attaccante sembra distratto dalle tantissime voci di mercato che lo vorrebbero a Barcellona tra due mesi, alla corte dell’amico Lionel Messi. Non c’è un giorno che passi senza che se ne parli. La clausola rescissoria è di 111 milioni di euro. I catalani sono pronti ad abbattere la cifra con l’inserimento di Vidal e Semedo, giocatori che piacciono molto a Conte. Quindi, proprio per questo motivo, Lautaro Martinez rischia di diventare un caso. Partner perfetto di Lukaku, contro il Napoli non si è mai reso pericoloso. Adesso, per la ripartenza fissata il 21 giugno con il recupero a San Siro contro la Sampdoria, c’è Sanchez che insidia il Toro per una maglia da titolare al fianco del belga. In caso giocasse il cileno, si riproporrebbe il tandem offensivo visto (non spesso, in realtà) al Manchester United. Ma visti tutti gli altri impegni e la rincorsa alla zona Champions (senza dimenticare la ripresa dell’Europa League ad agosto), i nerazzurri farebbero meglio a ritrovare Lautaro Martinez. Il giocatore micidiale di inizio stagione che, assieme a Lukaku appunto, ha trascinato l’Inter nei piani alti della classifica.

