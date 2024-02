Inter-Juventus, il "regalo" dello sponsor per i tifosi nerazzurri: sciarpe su ogni seggiolino

È ormai tutto pronto per l'inizio del Derby d'Italia, con l'Inter che ospita la Juventus a San Siro. I nerazzurri hanno intenzione di mantenere il vantaggio in vista delle ultime giornate di Serie A. Per farlo,è sceso in campo lo sponsor che ha deciso di contribuire a creare un'atmosfera infuocata. Qatar Airways, infatti, ha deciso di regalare una sciarpa a tutti i tifosi interisti presenti allo stadio.

Vlahovic: «La Juventus ha superato le mie aspettative. Razzismo? Inaccettabile, tutti con Maignan»

Il gesto dello sponsor

Su ogni seggiolino dell'impianto situato nell periferia di Milano è stata posizionata una sciarpa per sostenere l'Inter.

Il tentativo è queello di aumentare la spinta dei tifosi in una partita molto importante per le sorti del campionato. Sui social ci sono già i post di chi ha documentato il gesto di Qatar Airways, con alcuni che si raccomandano: «Non fate i furbetti, una per uno».

Vi anticipiamo la piccola sorpresa per i presenti in quel di San Siro questa sera! In tutti i settori l'Inter e lo sponsor Qatar Arwais hanno deciso di regalare la sciarpa del match!



Mi raccomando, non fate i furbi, una per uno! ⚫🔵#InterJuventus #Inter pic.twitter.com/w81oTzmFAJ — Luca Cavarretta (@LucaCavarr68220) February 4, 2024