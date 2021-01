Inter-Juve 1-0 diretta live: ancora Lautaro, destro a lato

37'pt Trova per la prima volta lo specchio della porta la Juventus. Ronaldo ci prova dalla distanza, blocca Handanovic senza problemi.

36'pt Primo ammonito della gara: Bonucci prende il giallo per un entrata in ritardo su Lautaro.

33'pt Sinistro di CR7, ma palla che si perde distante dai pali di Handanovic.

32'pt Scontro fisico, e non poteva essere altrimenti, tra Lukaku e Chiellini: il pallone schizza e arriva a Lautaro che controlla ma con il destro dal limite non centra lo specchio della porta.

30'pt E' confusa l'azione offensiva della Juventus, che lavora più d'inerzia che con delle idee. Tanto che di conclusioni verso lo specchio ancora la squadra di Pirlo non ne ha confezionate.

28'pt Gioco fermo perché Barella perde sangue dal naso dopo un contrasto fortuito con Frabotta.

27'pt Calcio di punizione battuto da Bentancur ma libera la difesa nerazzurra.

26'pt Vidal atterra Ronaldo, per Doveri non ci sono dubbi: fallo sull'attaccante portoghese.

23'pt Lautaro si divora il raddoppio: contropiede nerazzurro che porta alla conclusione Lukaku, Szczesny respinge sui piedi di Lautaro che arriva col mancino ma manda alto sopra la traversa. Clamorosa occasione per la squadra di Conte.

22'pt Cross di Ronaldo dalla destra che attraversa tutta l'area di rigore: è bravo Skriniar ad anticipare il probabile impatto con la sfera di Morata, appostato sul secondo palo.

19'pt Tiro pericoloso di Brozovic che mette in difficoltà Szczesny. Ma il polacco è bravo e blocca.

18'pt Il gol ha dato fiducia all'Inter, che gestisce la sfera e riesce anche ad attaccare con una certe regolarità. La Juve sembra aver accusato il colpo in questo frangente.

14'pt Hakimi sfonda a destra, e mette in mezzo, Lautaro liscia e la palla arriva ancora a Vidal che col sinistro spara alto.

12'pt GOL INTER: Il classico gol dell'ex, è Arturo Vidal a sbloccare la partita. Primo centro in campionato per il cileno che sfrutta il traversone di Barella e s'inserisce perfettamente alle spalle della difesa juventina andando a colpire di testa. Inter avanti quasi subito.

10'pt Annullato il gol di Ronaldo: sul tiro di Rabiot respinto da Handanovic, Chiesa è in fuorigioco nel momento in cui mette il pallone in mezzo per CR7.

10'pt Ritmi blandi fino al momento. Squadre corte che non concedono spazio. Partita che si sviluppa soprattutto sul lato destro del campo attaccato e difeso dall'Inter. Ancora poco stimolati sia Young da una parte che Chiesa dall'altra.

7'pt S'incarica Brozovic del calcio di punizione, il tentativo del croato però si perde a lato alla destra di Szczesny.

6'pt Punizione dal limite dell'area per l'Inter, dopo una buona azione sulla destra imbastita da Hakimi con la collaborazione di Barella.

4'pt Rischio di Chiesa in area di rigore bianconera, e per poco la palla non arriva nella disponibilità di Lukaku. Poi Frabotta allontana.

2'pt C'è anche una "vittima": è Bonucci che ha un problema all'occhio destro. Gioco fermo.

1'pt Primo errore della partita di Danilo, che sbaglia l'appoggio semplice per Chiesa sull'out di destra. Intanto, ancora, i fuochi d'artificio rendono "calda" la temperatura.

1'pt Iniziata la gara a Milano è della Juve il primo possesso.

Fuochi d'artificio all'esterno dello stadio. Sono dei tifosi dell'Inter che lo hanno annunciato con un comunicato prima della partita.

Tutto pronto a San Siro: tra poco Inter-Juve, big match della diciottesima giornata di campionato.

Derby D'Italia a San Siro: in campo Inter e Juve. La squadra di Conte può prendere il Milan e andare in testa almeno per una notte. Quella di Pirlo non può permettersi passi falsi se non vuole quasi del tutto abbandonare l'obiettivo scudetto. Formazioni: Conte si affida come sempre a Lukaku e Lautaro davanti. Pirlo invece recupera Chiellini e sceglie Frabotta a sinistra. Davanti Ronaldo e Morata.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 20,45 da Sky Sport Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez; Lukaku. All. Conte.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Morata. All: Pirlo.

ARBITRO: Doveri.

Ultimo aggiornamento: 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA