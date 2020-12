I tifosi del Borussia svegliano l'Inter: fuochi d'artificio alle 4 del mattino davanti all'hotel

E' stata una notte tormentata per l'Inter che questa sera in casa del Borussia Moenchengladbach deve portare a casa la vittoria per continuare a sperare di andare avanti in Champions. I tifosi tedeschi infatti si sono ritrovati sotto l'albergo che ospita i giocatori nerazzurri e, intorno alle 4 di notte, hanno cominciato a far esplodere fuochi d'artificio. L'inatteso “spettacolo” pirotecnico è andato avanti per circa cinque minuti, con evidente fastidio da parte del club.

Inoltre, i tifosi hanno appeso uno striscione con la scritta «Ricordati Inter, va meglio con la Coca Cola», chiaro rimando all'episodio della lattina che colpì Boninsegna nella sfida tra i nerazzurri e tedeschi nel 1971 e che portò alla ripetizione del match tra le due squadre, poi vinto dai nerazzurri. Diverse lattine di Coca Cola vuote sono state rinvenute nei pressi dell'albergo. La polizia di Moenchengladbach ha avviato un'indagine.

