Inter-Benfica, Inzaghi: «Gara impegnativa, loro hanno avuto un grande inizio di stagione. E c'è Di Maria»

Salvata a 3 minuti dalla fine da Lautaro Martinez nel match d’esordio contro la Real Sociedad (1-1, 20 settembre), l’Inter cerca la prima vittoria stagionale in Champions contro il Benfica. «Sarà una gara impegnativa, ad alta intensità. Hanno vinto tutte le gare tranne una, come noi. I principi sono quelli dello scorso anno. Hanno perso la prima partita in Champions giocando in 10 e nonostante ciò hanno avuto tantissime occasioni e avrebbero meritato un altro risultato», le prime parole di Simone Inzaghi.

Inter-Benfica: dove vederla, probabili formazioni e orario

E ancora: «Lautaro Martinez? Come calciatore è stato fantastico nei primi due anni con me ed è partito ancora meglio.

Oltre al calciatore, l’uomo ha un impegno massimo ogni giorno e grande senso d’appartenenza che fa la differenza». In questi mesi il Benfica è cambiato molto: «Hanno un portiere nuovo, c’è Di Maria. In attacco i centravanti si alternano. Hanno cambiato alcuni giocatori ma i principi sono gli stessi», ha concluso.

Prima di Inzaghi, ha parlato Calhanoglu: «L’anno scorso è stato bello essere in finale, purtroppo non abbiamo portato la coppa a casa ma sono orgoglioso dei compagni e della squadra per quanto fatto. Il nostro percorso non è stato facile, abbiamo dimostrato in finale che siamo forti e lo sappiamo. Abbiamo migliorato tante cose, quest’anno abbiamo iniziato bene in campionato a parte la scivolata con il Sassuolo che può succedere giocando ogni tre giorni. Il nostro gruppo è pronto per questa sfida. Il Benfica ha qualità, conosco bene l’allenatore e non vedo l’ora di affrontarli. Noi siamo sempre pronti. I nuovi sono veramente forti. Siamo sul pezzo».