Inter-Barcellona, le pagelle: Perisic spaventa i catalani, Radja stavolta sbaglia tanto

HANDANOVIC 7Para quello che c’è da parare per tenere a galla l’Inter.VRSALJKO 6Cerca di tenere a bada Coutinho e Jordi Alba.DE VRIJ 5.5Va in difficoltà quando Suarez lo punta.SKRINIAR 6.5Questa volta non sbaglia come invece era successo al Camp Nou.ASAMOAH 5Commette un po’ troppi errori.VECINO 6A centrocampo contro il Barcellona non se la passa bene. Poi, nel finale entra nell’azione del pareggio.BROZOVIC 5In tilt quando viene pressato dai centrocampisti blaugrana.NAINGGOLAN 4.5Il peggiore dell’Inter. Arriva sempre dopo sul pallone.POLITANO 6.5Si dà molto da fare e cerca di rendersi utile in fase offensiva.ICARDI 7Si sbatte tantissimo, ma non gli arrivano molti palloni. Fino al minuto 42 quando batte Ter Stegen.PERISIC 7I pericoli maggiori l’Inter li crea grazie a lui.SPALLETTI 6.5La sua Inter resiste e guadagna un punto contro il Barcellona.TER STEGEN 6Non viene impegnato tantissimo. Si fa sorprendere dal gol di Icardi.SERGIO ROBERTO 5.5Non vince un duello contro Perisic.PIQUÉ 6Ottimo il recupero in area su Icardi, ma nel finale sbaglia.LENGLET 6Questa volta gioca una gara normale.JORDI ALBA 6I lanci millimetrici da dietro sono tutti suoi. Male in fase difensiva.RAKITIC 6.5Quando fa girare il pallone, è una meraviglia.SERGIO BUSQUETS 5.5Il cervello di questo Barcellona sbaglia sul gol di Icardi.ARTHUR 6.5Fa ballare sia Brozovic sia Vecino.DEMBELÉ 5.5Pronti via e impegna Handanovic con un bel tiro a giro. Ma non è pericoloso.SUAREZ 6.5Attualmente è il miglior centravanti del mondo. Tiene sempre in apprensione la difesa dell’Inter.COUTINHO 7Bellissime le sue combinazioni con Arthur e Suarez.MALCOM 7Appena entra, segna.VALVERDE 6Mezzo punto in meno per il gol preso nel finale dal suo Barcellona.