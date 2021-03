8 Marzo 2021

di Salvatore Riggio









PAGELLE INTER

HANDANOVIC 7

Quello che fa su Zapata a fine primo è qualcosa di incredibile.

SKRINIAR 7

Colpisce nel momento più intenso dell’Atalanta.

DE VRIJ 6

Quello con Zapata è uno dei duelli più affascinanti del match.

BASTONI 7

Dalla sua parte vigila molto bene.

HAKIMI 6.5

Aiuta molto in fase difensiva. Fa fatica con Gosens.

BARELLA 6.5

Dai suoi piedi nascono sempre iniziative importanti.

BROZOVIC 6

Pessina lo stana a ogni tocco di palla.

VIDAL 5.5

Perde qualche pallone di troppo.

PERISIC 6

Un passo indietro rispetto alle ultime gare, ma cresce nella ripresa.

LUKAKU 6

È il punto di riferimento offensivo di questa Inter.

LAUTARO MARTINEZ 6.5

Una prestazione generosa. In attacco si fa sentire.

CONTE 7

Settima meraviglia. Questa è la classica vittoria scudetto.

PAGELLE ATALANTA

SPORTIELLO 6

Confermato tra i pali al posto di Gollini, è poco impegnato.

TOLOI 6

Svicola un po’ di volte.

ROMERO 7

Dà equilibrio al reparto ed è protagonista di un paio di chiusure su Lukaku.

DJIMSITI 7

Il migliore dell’Atalanta perché non ha paura di affrontare uno come Lukaku.

MAEHLE 5.5

Si annulla con Perisic.

FREULER 7

Attento quando l’Inter riparte.

DE ROON 6.5

Gioca una gara coraggiosa in mezzo al campo.

GOSENS 6.5

Punta spesso Hakimi e Skriniar. È insidioso.

PESSINA 6

Bravo a mandare in tilt Brozovic, ma quando attacca è lento.

MALINOVSKYI 5

In campo per aumentare le pedine in mezzo, ma fa poco.

ZAPATA 6

Sfiora il vantaggio di testa: è Handanovic a chiudergli la porta. Cala nella ripresa.

ILICIC 6

Prova a creare qualcosa.

GASPERINI 6

La sua Atalanta lotta, ma con l’Inter a San Siro perde ancora una volta.