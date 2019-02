Marotta vuole Allegri all'Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intrecci, possibili scambi e sgarbi. Con l’arrivo di Beppe Marotta all’Inter, da un lato si è alimentato lo storico duello di calciomercato tra i due club. Dall’altro sono spuntate nuove opportunità. Come la trattativa Icardi-bis, con Dybala pronto ad effettuare eventualmente il percorso inverso. Non solo giocatori, però. Il vero top che l’ad interista vorrebbe strappare al suo ex club è Massimiliano Allegri, ritenuto la prima alternativa per la panchina all’obiettivo numero uno, Antonio Conte (la cui richiesta è un triennale da 8 milioni di euro a stagione). Ma per tentare il livornese, orientato a lasciare Torino al termine della stagione, l’ad nerazzurro dovrà utilizzare argomenti molto convincenti, considerando l’aspirazione principale del tecnico: allenare un prestigioso club europeo, dopo il percorso vincente alla Juve e gli attestati di stima delle più importanti società inglesi, del Psg e del Real Madrid. Tuttavia, la scelta del manager toscano dipenderà anche dai prossimi incastri e dalla composizione del mosaico delle panchine: in Europa c’è la mina vagante José Mourinho (suggerito tra l’altro proprio da Massimo Moratti a Steven Zhang) ed è ancora libero Zinedine Zidane, il preferito del presidente Andrea Agnelli per la prossima stagione.Al di là di Allegri, all’Inter c’è da risolvere la situazione legata a Mauro Icardi. Le parti restano distanti e studiano l’addio. Sull’argentino ci sono Juventus, Napoli e Real Madrid. Dalla contesa è uscito al momento il Chelsea, che ha il mercato bloccato per due sessioni (è in attesa del ricorso). Nel frattempo, Mauro salterà la gara di domani sera contro il Cagliari e la partita di Europa League in casa dell’Eintracht (giovedì 7 marzo). Non solo. Perché secondo quanto riporta Espn, Icardi non sarà convocato dall’Argentina per le due amichevoli contro Venezuela e Marocco (23 e 26 marzo), le ultime due prima della Coppa America. «Spero si mettano d’accordo e siano felici entrambi. L’Inter può recuperarlo», sono le parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa. In realtà, difficilmente si troverà una soluzione. Segnale che conferma la mancata sintonia tra Beppe Marotta e Piero Ausilio sulla gestione passata dell’attaccante. Che su Instagram ha postato una sua foto con il cappellino e la scritta «Freedom». La stessa scritta che è appunto riportata sul berretto, dove è in bella mostra il disegno dell’aquila. Ma più che un messaggio all’Inter e ai suoi tifosi, questa volta sembra una sponsorizzazione al marchio “Animal Farm Trucker” della Goorin Brothers, azienda americana che fabbrica berretti da oltre 120 anni. Li hanno sfoggiati, tra gli altri, Messi, Neymar, Maradona, Dani Alves, Dybala. Ora anche Icardi.