Inter-Acerbi è un caso che divide il club nerazzurro: la situazione

Da una parte Steven Zhang, dall’altra Beppe Marotta e Simone Inzaghi. L’operazione Acerbi con la Lazio è un caso che divide l’Inter. E accade tutto a due giorni dalla fine del mercato, previsto alle ore 20 del 1° settembre. I fatti: il club di viale Liberazione ha trovato un accordo con i biancocelesti per un prestito gratuito con diritto di riscatto. Tutto fatto anche con il difensore, che in rosa avrebbe preso il posto di Ranocchia (nel frattempo andato al Monza) come vice de Vrij. Ad Acerbi sarebbero andati 2,2 milioni di euro con scadenza a giugno 2023. Così l’ex laziale sarebbe dovuto sbarcare ieri a Milano. Senza, però, aver fatto i conti con Steven Zhang, che non ha ancora avallato l’operazione. In sostanza, manca l’ok del presidente dell’Inter per la fumata bianca. Una frenata non prevista, che non sta facendo sorridere né Beppe Marotta, che si è speso in prima persona per la chiusura dell’affare, né Simone Inzaghi, che ha più volte ribadito (anche pubblicamente) la necessità di un ultimo difensore in rosa, dopo aver trattenuto Skriniar.

Inter-Acerbi, attesa per l'ok di Zhang. Milan, pressing su Vranckx. Napoli, Fabian Ruiz va al Psg

Calciomercato, Acerbi, Paredes, Ronaldo e non solo: tutti i colpi last minute della serie A

Anche perché cambiare strategia adesso non è una buona cosa. Mancano poche ore per intavolare un’altra trattativa. Visto anche che Chabolah è stato tolto dal mercato dal Chelsea, nonostante l’arrivo a Londra di Fofana dal Leicester per la maxi cifra di 82 milioni di euro più bonus. La soluzione resta la cessione – ma anche qui il tempo stringe – di uno tra Salcedo e Agoumé. E potrebbe anche non bastare. Quindi? Serve l’ennesima conciliazione tra le parti e, quindi, che Steven Zhang dia l’ok per l’ultimo rinforzo di mercato. Atteso da Simone Inzaghi, impegnato stasera a San Siro contro la Cremonese. E al fischio finale, vorrebbe avere la certezza di poter allenare Acerbi in nerazzurro.