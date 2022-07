Ritiro Roma, Calafiori torna in Italia. Colpo alla schiena per Pellegrini.

Brutte notizie per Riccardo Calafiori. Il ritiro in Algarve per il terzino è già terminato dopo aver accusato un problema muscolare. Il calciatore era stato il primo a scendere nella hall del resort questa mattina proprio per sottoporsi alle cure del dottor Manara. Ha poi seguito la squadra al campo ma una volta rientrato nell'hotel all'ora di pranzo, dopo un colloquio con lo staff tecnico, si è deciso di farlo rientrare a Roma per evitare ulteriori problemi. Il difensore ha così lasciato l'Hotel Sao Rafel Atlantico di Albufeira e si è diretto all'aeroporto di Faro. Il rientro in Italia gli permetterà di seguire da più vicino anche i rumors di mercato che lo riguardano. L'ultimo è legato al Monza che dopo Villar (trattativa ancora da ufficializzare ma ormai definita) si è mostrato interessato a prendere anche lui. Non destano invece preoccupazioni le condizioni di Pellegrini che si è dovuto fermare per un colpo ricevuto alla schiena. Il Capitano conta di essere disponibile per l'amichevole di domani contro il Portimonense ma al momento va considerato in dubbio.