Il Liverpool non passa col Newcastle: finisce 0-0. L'Atletico continua a vincere, decide Suarez

È il secondo pareggio consecutivo per il Liverpool: la squadra di Klopp non va oltre lo 0-0 sul campo del Newcastle. Rimane sì in testa alla Premier League, ma i Reds, già il primo giorno del 2021, potrebbero essere raggiunti dal Manchester United. Non sta vivendo un momento felice la squadra campione d’Inghilterra in carica. Nonostante nel secondo tempo abbia più volte creato l’occasione per portarsi in vantaggio. Ma il Newcastle oltre ad essere fortunato in una circostanza, ha meritato ampiamente il punto pesante portato a casa, giocando una gara accorta e chiudendo tutti gli spazi. Il Liverpool ha giocato a ritmi bassi, si è quasi trascinato in campo soprattutto nella seconda parte, ma come detto è andato vicino al gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo prima – colpo di testa di Firmino di poco fuori – e con la conclusione di Salah di poco a lato da ottima posizione. Il Newcastle si è affacciato solamente una volta dalle parti di Alisson ed è stato pericoloso: incornata di Clark e parata decisiva del portiere brasiliano ex Roma. Sono tre i pareggi nelle ultime cinque gare per la truppa di Jurgen Klopp, che vive un momento di appannamento sotto l’aspetto fisico. E nemmeno il ritorno in campo di Thiago Alcantara, buttato nella mischia negli ultimi 20’, ha cambiato le cose.

Non molla l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I Colchoneros battono 1-0 il Getafe e rimangono saldamente al comando della Liga. La decide Suarez al 20’. È l’ottavo gol per l’attaccante uruguaiano con la maglia della sua nuova squadra. Ci ha messo undici partite per raggiungere questo obiettivo, affiancando Radamel Falcao in questa speciale statistica. Pari per il Real Madrid: 1-1 sul campo dell'Elche per la squadra di Zidane. Avanti con Modric nel primo tempo, i Blancos si fanno raggiungere nella ripresa dal rigore di Fidel. I campioni in carica sono secondi a due punti dalla vetta, ma con altrettante partite in più giocate rispetto all'altra squadra di Madrid. È crisi nera invece per il Valencia, che perde 2-1 sul campo del Granada. Per la formazione di Gracia è la seconda sconfitta consecutiva e si trova in piena zona retrocessione. Ma quello che maggiormente preoccupa è il non riuscire mai a rimanere per tutti i 90’ in partita, con alcuni momenti di blackout che stanno costando tantissimi punti.

