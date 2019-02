Hamsik saputa Napoli: «Piangerò quando tornerò, me ne vado con l'amore nel cuore»

Ultimo aggiornamento: 13:57

Una conferenza a Bratislava prima della partenza per la Cina. Marek Hamsil saluta Napoli, l'Italia. Tornerà dopo aver consumato il contratto milionario che il Dalian Yifang gli ha proposto e fatto sottoscrivere. Parole dolci dello slvacco, che non ha pianto prima di lasciare Napoli ma «piangerò quando torno e farò il giro di campo come si deve». «Quando ho saputo interesse del Dalian mi sono subito messo in contatto con Carrasco. Andrò a Shangai per allenarmi in vista dell inizio del campionato. Per me è stato più semplice scriverlo, sono uno di poche parole. Mi ci sono voluti due tre giorni senza dormire per scrivere quel testo. Sono orgoglioso di essere parte di questa famiglia. Spero di piangere quando tornerò a Napoli e mi faro giro di campo come si deve. Prima coppa dopo 25 anni non si scorda mai, anche la qualificazione in Champions. E' mancato il campionato per la forza della Juve, è l'unico rammarico. Non ho cercato mai di cambiare squadra perché mi sentivo felice e importante a Napoli. Insigne è giustissimo per fare il capitano, napoletano., gli auguro di poter battere il mio record di presenze».