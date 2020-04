Haaland: «Vivo per il gol, mi piace la mentalità di Ibrahimovic»

«Sono dipendente dal gol. Il mio segreto è lavorare sodo». Parla così del suo fiuto per il gol l'attaccante del Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland 'sognò di mercato per i top club europei. Dal talento 19enne norvegese, intervistato da 'FourFourTwò un elogio per Zlatan Ibrahimovic. «Mi piace la sua mentalità e il modo in cui vede diversamente le cose. Penso di aver sempre avuto la stessa dote. Mi piace anche come si sposta da una squadra all'altra, in un altro paese, il che non è facile, ma entra sempre e segna solo gol, fin dal primo secondo. Io e Zlatan siamo entrambi alti e siamo attaccanti ma abbiamo un gioco diverso. È difficile fare paragoni. Non ci ho mai parlato, vedremo cosa ci riserva il futuro». «Un sogno? Vincere la Champions League con il Dortmund», conclude

© RIPRODUZIONE RISERVATA