Giudice sportivo, supplemento di indagine per i buu razzisti a Dalbert. Squalificati per un turno Kumbulla e Mancini

Nessuna sanzione, almeno per ora, per i buu razzisti nei confronti di Dalbert durante Atalanta-Fiorentina. È quanto deciso dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha disposto «un supplemento di indagine a cura della Procura Federale, al fine di acquisire ogni elemento utile, anche mediante la testimonianza dello stesso calciatore, circa l'effettiva entità, dimensione e provenienza dei cori in oggetto». I n merito alle partite della quarta giornata ha invece squalificato per un turno due giocatori: Marash Kumbulla (Verona) e Gianluca Mancini (Roma).





© RIPRODUZIONE RISERVATA