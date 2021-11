Genoa-Roma, nuovo giro di tamponi per i giallorossi: non ci sono altri positivi al Covid

È arrivata l'ufficialità: i risultati dei tamponi effettuati - in giornata - almeno quelli che riguardano i calciatori - hanno dato esito negativo. Mourinho, dunque, non perderà altri elementi in vista della sfida contro il Genoa. Dovrà fare a meno di Cristante e Villar (che dovranno stare in isolamento per dieci giorni), fermati ieri dal Covid, più gli indisponibili Vina, Spinazzola, Calafiori. Smalling e Kumbulla ci sono ma entrambi vengono da infortuni e non sono al cento per cento. La Roma resta in bolla, anche in vista delle prossime due partite all'Olimpico: la squadra dovrà rispettare il protocollo casa-lavoro-casa per sette giorni.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Calcio, giocatori senza terza dose, la Serie A teme nuovi stop SERIE A La Roma è senza pace, Mourinho con il Genoa in piena... SERIE A Mourinho: “Senza Cristante il lavoro è da buttare....