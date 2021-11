Mourinho: “Senza Cristante il lavoro è da buttare. Serve sacrificio”

Il tecnico della Roma, José Mourinho, alla vigilia della partita contro il Genoa: «Il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana e che voi con le vostre fonti avete capito e seguito, è lavoro che va nella spazzatura. Le dinamiche offensive e difensive le abbiamo perse nel momento in cui abbiamo perso Cristante. Un altro problema oltre a quelli che abbiamo come quello di tre terzini sinistri fuori. C’è gente che deve fare il sacrificio di giocare in posizioni non sue, bisogna adattarsi e trovare un puzzle per fare una buona partita».