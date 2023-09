Napoli, Garcia: «Politano ci sarà. Kvara? Tornerà decisivo, non sono preoccupato»

NAPOLI – Dimenticare la sconfitta contro la Lazio e ripartire. È l’imperativo di Rudi Garcia dopo una lunga sosta caratterizzata da tante polemiche per il ko dei campioni d’Italia al Maradona contro l’ex Maurizio Sarri. L’allenatore del Napoli guarda avanti e non pensa affatto al debutto in Champions contro il Braga. Il riscatto dovrà avvenire domani sera a Marassi: «Non sarà affatto facile – spiega – il Genoa è un avversario solido. Ha cambiato modulo dopo la sconfitta contro la Fiorentina e ha battuto proprio la Lazio. Dovremmo affrontare questa sfida con il massimo rispetto ed essere concentrati al 100%. Non pensiamo ad altro».

Probabili formazioni Serie A: Juventus-Lazio, Roma-Empoli, Inter-Milan, Genoa-Napoli. Le scelte degli allenatori

Garcia ha ritrovato i suoi nazionali soltanto ieri: «Soltanto oggi potrò capire le loro condizioni. C’è ovviamente chi non ha recuperato totalmente e farò dei cambiamenti rispetto alla gara contro i biancocelesti. Politano ci sarà in extremis, ma non ha i novanta minuti nelle gambe. Di sicuro ad alcuni questa parentesi ha fatto bene: Ostigard ha disputato due gare con la Norvegia, stesso discorso per Cajuste e Kvaratskhelia.

Kvara è stato sfortunato contro la Lazio, avrebbe meritato il gol. Tornerà ad essere decisivo, non sono affatto preoccupato. E’ un valore per il Napoli proprio come Raspadori: ha fatto bene da punta centrale in nazionale, ma può fare l’esterno o la mezz’ala. E’ meglio per lui non giocare soltanto da attaccante perché abbiamo Victor Osimhen. Raspadori lo utilizzeremo quando e dove serve, per noi è molto importante».

De Laurentiis è stato categorico l’altro giorno: c’è ancora tanto da lavorare. Garcia è d’accordo: «Ha ragione lui. Dobbiamo essere bravi a finalizzare, non basta soltanto prendere la porta. Dobbiamo segnare. Ovviamente è importante comandare la partita con palleggio e solidità difensiva, ma quando non ci riusciamo, è fondamentale fare gol, così diventa più facile. Ovviamente cominciare un tour de force, sette partite in 23 giorni assomigliano ad una vera e propria maratona. Ma comunque possiamo migliorare». Garcia ha promosso pure Natan: «Siete un po’ fissati – sorride – su questo argomento, ha fatto un bel lavoro durante la sosta. È arrivato dal Braga anche con un piccolo fastidio al ginocchio che abbiamo smaltito. Sono soddisfatto del suo approccio, è pronto».