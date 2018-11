Gattuso, emergenza infinita: si studia il 3-5-2 per battere la Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’emergenza così in casa Milan non si era mai vista. Oltre a Strinic (fuori da inizio stagione) sono out Caldara, Biglia, Musacchio, Bonaventura e, per ultimo, Romagnoli. Senza contare la squalifica di Higuain (due giornate, ma i rossoneri hanno fatto ricorso per riaverlo contro il Parma il 2 dicembre) e le condizioni non ottimali di Calabria, rientrato dal ritiro dell’Under 21. L’unica nota lieta è il progressivo recupero di Conti che poco alla volta sta tornando a disposizione. Così in questi sette giorni il compito di Rino Gattuso sarà quello di studiare una formazione per sfidare la Lazio all’Olimpico nello scontro diretto per il quarto posto. Il tecnico rossonero dovrà inventarsi la difesa: si va verso il 3-5-2 con Zapata assieme ad Abate e Rodriguez. Solo un’ipotesi, per ora, arretrare Kessie. In mediana è confermato Bakayoko, apparso in crescita nelle ultime partite disputate. Per gennaio resta forte l’interesse del club di via Aldo Rossi per Rugani.