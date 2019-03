Gattuso mette in guardia il Milan: «L'Inter non è morta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’Inter non è morta». Rino Gattuso, in conferenza, mette in guardia il Milan.Inter. «Dobbiamo essere bravi con la loro pressione, all’andata non ci hanno mai fatto respirare bloccandoci tutto il palleggio. Domani sarà la stessa cosa e serve coraggio».Gara di andata. «Quel giorno avevo detto che non mi era piaciuto l’atteggiamento del nostro non gioco e della rinuncia a palleggiare, domani voglio vedere testa libera e fare le cose che sappiamo fare».Derby. «Ogni derby ha una storia a sé. Non dobbiamo pensare alla partita dell’andata perché sarà diverso».Favoriti. «Da cinque giorni sento che siamo favoriti e l’Inter è morta, ma nelle stracittadine queste cose non esistono. Serve rispettare l’avversario, giocare con la testa e rispettarla bene. Voglio vedere dai miei ragazzi cuore, intelligenza e voglia. Giocheremo davanti a un San Siro da record di incassi e dovrà essere il nostro dodicesimo in campo, ma rispettiamo l’Inter perché ha campioni e ci può mettere in grandissima difficoltà».