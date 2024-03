Atalanta, Gasperini alla vigilia dello Sporting: «Troppe partite ravvicinate. Scamacca deve giocare con meno pressione»

Non sono mancate le polemiche da parte di Gian Piero Gasperini che alla vigilia del match di Europa League tra Sporting CP e Atalanta ha parlato così dei tanti impegni ravvicinati: «Il problema è che stiamo giocando tropppe partite ravvicinate di questo livello e ne avremo anche altre. Il recupero con l'Inter è stato inserito in questo momento, avevamo avuto due mesi normali, invece è stato inserito in questo periodo intenso di impegni. Abbiamo 4 partite in 11 giorni, avremmo preferito avere un altro calendario. Domani giocheremo una partita che quasi non abbiamo preparato».

«Noi abbiamo fatto un ottimo punto con il Milan, abbiamo perso con l'Inter, ma ci sta, e abbiamo perso con il Bologna. Dispiace, non volevamo perdere. C'è rammarico perché volevamo fare un altro risultato. Adesso si riparte. Indubbiamente è diverso giocare partite così tirate in così poco tempo.

L'Atalanta ha già affrontato lo Sporting durante i gironi e adesso lo ritrova agli ottavi di finale dove non c'è spazio per errori: «Da ottobre sono passati tanti mesi. Lo Sporting era già una squadra fortissima, adesso si è consolidata ancora di più - ha detto Gasperini a Sky Sport -. Stanno facendo molto bene in campionato e anche in Europa».

Gasperini su Scamacca

Tra gli attaccanti uno di quelli che meno stanno incidendo nell'ultimo periodo è sicuramente Scamacca. Sul centravanti ex Sassuolo Gasperini si è espresso così: «Il calcio moderno va verso la globalizzazione. Il portiere e i difensori partecipano di più. Le cose evolvono continuamente, vediamo difensori centrali che vanno a centrocampo, esterni che giocano in mezzo.

Gli attaccanti devono essere più dinamici. Poi però ci sono le caratteristiche, non si può pretendere da uno come Scamacca che faccia i chilometri di Ederson e de Roon. Però è indispensabile aumentare il proprio raggio di azione e lui ci sta provando. Deve togliersi un pò di pressione di dosso, c'è tanta aspettativa su di lui ma deve imparare a non rimurginare sugli errori. Se avrà più gioia e meno pressione riuscirà a fare meglio».