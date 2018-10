Ultimo aggiornamento: 12:15

È già scontro salvezza quello che va in scena al Benito Stirpe di Frosinone tra i padroni di casa e l'Empoli; i ciociari sono penultimi in classifica con un solo punto raccolto fino ad ora in campionato, l'Empoli è terzultimo ma con la consapevolezza di avere espresso un buon gioco nelle prime 8 partite e di avere raccolto decisamente meno di quanto avrebbe meritato.(3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Molinaro; Ciano; Ciofani, CampbellA disposizione: Bardi, Salamon, Brighenti, Ghiglione, Beghetto, Gori, Besea, Crisetig, Cassata, Soddimo, Vloet, PinamontiAllenatore: Longo(4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, CaputoA disposizione: Terracciano, Saro; Brighi, Traore, Bennacer, Jakupovic, Pasqual, Untersee, Marcjanik, Rasmussen, Ucan, Mraz.Allenatore: Andreazzoli