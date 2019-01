© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comincia dal Benito Stirpe di Frosinone il girone di ritorno dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi hanno chiuso in crescendo il 2018, con la larga vittoria per 6-2 sul campo del Sassuolo. Un successo utile per portarsi a quota 28 punti, quattro in meno rispetto al quarto posto occupato dalla Lazio. Di tutt'altra natura la classifica del Frosinone, penultimo a quota 10. I ciociari non vincono da 9 partite: l'ultimo successo risale al 28 ottobre, 3-0 in casa della Spal.(3-5-2): Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Molinaro; Campbell, Pinamonti.A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Salamon, Verde, Beghetto, Besea, Gori, Sammarco, Cassata, Matarese. Allenatore: Marco Baroni.(3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Pasalic, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.A disposizione: Gollini, Rossi, Gosens, Palomino, Masiello, Reca, Kulusevski, Pessina, Barrow, Tumminello. Allenatore: Gian Piero Gasperini.