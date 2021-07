Fonseca tentato dall'avventura in Usa: c'è l'Atlanta United in MLS

Sabato 31 Luglio 2021, 22:37

Niente Fiorentina, niente Tottenham, Paulo Fonseca starebbe per ripartire dagli Stati Uniti. Come riporta tuttomercatoweb il tecnico portoghese è molto vicino all'accordo con l'Atlanta United in MLS, che ha da poco esonerato l'ex difensore della Roma (con Luis Enrique) Gabriel Heinze. L'ex allenatore della Roma ha avuto un colloquio con il CEO degli americani e sarebbe tentato dall'avventura Oltreoceano.