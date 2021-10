Domenica 3 Ottobre 2021, 21:20

Le pagelle di Fiorentina-Napoli.

FIORENTINA

6,5 DRAGOWSKI Respinge due volte sul rigore di Insigne, è il sesto penalty parato in A. Non ha colpa sui gol.

6 ODRIOZOLA Dalla sua parte Insigne non combina molto. Dal 32’ st BENASSI sv

5,5 MILENKOVIC Chiamata in correità sul vantaggio napoletano. Non bene.



6 QUARTA Un gol in mischia, ma dopo stende Oshimen.

5,5 BIRAGHI Impreciso, perde Lozano sul pari. Pasticcia troppo.

6 BONAVENTURA Uno dei migliori viola nel primo tempo, cala nella ripresa. Dal 32’ st KOKORIN sv

5 PULGAR Un siluro respinto da Ospina, dopo è notte fonda. Dal 19’ st TORREIRA 6

5,5 DUNCAN Inizia discretamente, poi si spegne a fuoco lento. Dal 32’ st MALEH sv

5 CALLEJON Si impegna, ma è un ricordo sbiadito di quello che abbiamo ammirato per tanti anni a Napoli. Dal 12’ st SOTTIL 6 Qualche strappo che porta un po’ di bollicine. Anche una bella conclusione.

5,5 VLAHOVIC Un po’ isolato, poi serve l’assist a Quarta, ma quando si trova davanti il gigante Koulibaly affonda.

6 GONZALEZ Vivace il duello con Di Lorenzo.

ALLENATORE: ITALIANO 6 La Fiorentina ci ha provato, ma davanti c’era una squadra troppo più forte.



NAPOLI

6,5 OSPINA Un solo intervento su Pulgar, ma buono nel primo tempo. Si ripete nella ripresa su Sottil.

5,5 DI LORENZO Resta in zona per dare equilibrio, ma sbaglia un po’ troppo.

7 RRHAMANI Segna il gol vittoria e salva una rete certa sulla linea.

7 KOULIBALY Sempre sicuro, generale della difesa. Gioca con un filo di gas tanto è forte.

6 MARIO RUI Si impone su Callejon, ma non fa grande fatica

6 ANGUISSA Si annulla con Duncan.

7,5 FABIAN RUIZ Partita sontuosa: regista basso, dirige, lancia Oshimen sul rigore del pareggio e poi gli mette la palla per la rovesciata. Dal 39’ st MERTENS sv

6 ZIELINSKI Si vede poco, ma è suo l’assist su punizione per il raddoppio. Dal 12’ st ELMAS 5 sbaglia un gol incredibile



6,5 LOZANO Prima un bel tiro respinto da Dragowski, quindi il gol sugli sviluppi del penalty. Dal 12’ st POLITANO 6



7,5 OSHIMEN Gara monunentale: devastante quando scappa, vedi rigore procurato e quando di testa aiuta la difesa. Vicino anche al gol. Dal 39’ st PETAGNA sv



6 INSIGNE Fallisce il rigore, non brilla granché però si mette al servizio della squadra. Dal 25’ st DEMME 6

ALLENATORE: SPALLETTI 7,5 Il Napoli guida la classifica e gioca un gran calcio: trattasi della settima vittoria consecutiva, punteggio pieno, chapeau.

ARBITRO: SOZZA 6 Giovane, ma con un buon piglio. La partita era difficile.