Lazio, Inzaghi: «Con la Fiorentina gara fondamentale per la classifica. Siamo pronti»

Vietato sbagliare. Sulla strada per la Champions c'è la Fiorentina e per la Lazio di Inzaghi è l'ennesima sfida da vincere per rincorrere l'Europa che conta. Milan a parte, probabilmente la sfida con la Viola è la gara più difficile di quelle affrontare fino ad oggi. Il tecnico biancoceleste lo sa bene e non ammette errori, anche perché un passo falso, che può essere pure un pareggio, potrebbe significare addio alla rincorsa del quarto posto.

GARA DECISIVA - "È una gara importantissima. Sappiamo la squadra che andremo a incontrare, la Fiorentina è in salute, vengono da due pareggi consecutivi. Hanno grandissima qualità con giocatori esperti, dovremmo fare una partita da grande squadra se vogliamo vincere, è troppo importante per la classifica".

ADDIO HOEDT - "Ho dovuto fare una scelta tecnica con il rientro di Luiz Felipe. Lui ha sempre fatto molto bene come centrale dei tre e quindi ho dovuto fare una scelta. Mancando cinque partite alla fine ho scelto Hoedt e lo ringrazio per quello che ha fatto. L'olandese ha fatto un ottimo inizio di stagione, poi con il rientro di Radu e Acerbi a tempo pieno non sono riuscito a dargli la stessa continuità. È sempre stato disponibile e si è sempre allenato nel migliore dei modi".

PERICOLI IN VISTA - "Vlahovic? Sicuramente sta facendo grandi cose e sarà un osservato speciale come Ribery che è un campione che tutti conosciamo. Loro hanno anche ottimi difensori e centrocampisti, con un allenatore che conosce molto bene la categoria".

FIDUCIA - "Ci siamo preparati nel migliore dei modi pur non avendo Fares squalificato, Escalante e Caicedo ancora infortunati. Recupereremo Luiz Felipe e Acerbi rispetto a domenica scorsa".

