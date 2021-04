Fiorentina-Juve 1-1 diretta: pareggio bianconero con Morata

La Juventus è alla ricerca di punti Champions pesanti contro la Fiorentina. La squadra di Pirlo chiede strada a quella di Iachini, ancora in lotta per la salvezza. Il tecnico viola si affida a Vlahovic in attacco con Ribery a suppprto. Quello bianconero risponde con la coppia Dybala-Ronaldo, con Morata inizialmente in panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Ribery.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Ramsey; Ronaldo, Dybala.

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA