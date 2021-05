Champions' League, la finale si giocherà al Dragao di Porto

Non sarà più lo stadio Atatürk di Istanbul ad ospitare la finale della 66^ edizione della Champions' League, come ha reso noto la Uefa in giornata. Il match decisivo della competizione in cui si sifderanno il Manchester City di Pep Guardiola e il Chelsea di Thomas Tuchel andrà in scena all'Estádio do Dragão di Oporto, dopo che l'anno scorso di era tenuta sempre in Portogallo ma all'Estádio da Luz di Lisbona.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Pep Guardiola: «Mi preparo al futuro elettrificato e... PREMIER LEAGUE Il Manchester City è campione d'Inghilterra: Guardiola... I PERSONAGGI Tuchel ed Emery, il capolavoro che non ti aspetti: ora sono rimpianti... SPORT Manchester capitale del calcio: City e United nelle finali di coppa,... CHAMPIONS LEAGUE L'Uefa conferma Istanbul per la finale di Champions. Ma City e...

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.

6,000 fans of each team will be able to attend.

Full story: ⬇️

— UEFA (@UEFA) May 13, 2021