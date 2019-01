Figc, il prossimo anno Serie B a 20 squadre. Albertini nuovo responsabile dl settore tecnico

Nella prossima stagione la Serie B sarà a 20 squadre. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc di oggi.

Il Consiglio Federale ha deliberato la modifica del format della serie B che dalla stagione 2019/2020 sarà composta da 20 club. Tale modifica è stata accompagnata da una norma transitoria che prevede per la stagione 2018/2019 una promozione in più per le società di Lega Pro al fine di integrare il numero delle società di serie B, attualmente a 19. Per la corrente stagione pertanto, le promozioni dalla Lega Pro alla Serie B saranno 5, mentre le retrocessioni dalla Lega Pro alla Serie D diminuiranno a 7.



Demetrio Albertini sarà il nuovo responsabile del settore tecnico della Figc. Il via libera alla nomina è arrivato oggi durante il consiglio federale a Roma. Albertini prende il posto di Gianni Rivera. Ultimo aggiornamento: 15:35





