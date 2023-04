Feyenoord-Roma, Mourinho: «Il mio futuro non c'entra con Smalling. Pellegrini? Magari farà un gran finale di stagione...»

José Mourinho non dà punti di riferimento in vista della partita di domani contro il Feyenoord. Non conferma la presenza in campo di Pellegrini, lo elogia come fa con gli attaccanti nonostante i gol fatichino ad arrivare. E su Smalling dice: «È il matrimonio perfetto tra lui e la Roma». Ecco la conferenza stampa in integrale alla vigilia del quarto di finale d’andata Europa League.

Il Feyenoord è la squadra che ha segnato di più in Europa League, la Roma quella con più clean-sheet. Che fotografia è della partita?

«Il Feyenoord è la squadra più forte, i numeri sono chiari e obiettivi. Sarà sicuramente campione tra qualche settimana. Se sei la squadra più forte vuol dire che segni più delle altre. Noi non siamo la squadra più forte d’Italia e dell’Europa League. La possiamo vincere, ma non siamo i più forti. Giochiamo con quello che abbiamo e cerchiamo di essere equilibrati».

Il rinnovo di Smalling è un tassello in più per il suo futuro e convincerla a restare?

«È ufficiale? Se è così, è ottimo per lui e per la Roma. Per Smalling perché ha trovato un livello e una consistenza che cercava negli anni precedenti. E per la Roma perché lui sta avendo un rendimento fantastico. È un matrimonio perfetto, ottimo per tutti e due. Io sono io, Smalling è Smalling. Non c’entrano le due cose».

Ora che sta recuperando giocatori cardine, la parola chiave all’interno di ogni partita può essere staffetta?

«Io penso partita per partita. Io gioco con la squadra migliore. La gente in panchina è pronta per giocare. Il lavoro che facciamo è per avere tutti disponibili. I giocatori fanno tutti lo stesso lavoro. I cambi automatici al 60’ o all’85’ non sono il nostro modo di gestire le cose. Nell’altra partita a Torino solo nel modo in cui mi ha guardato Dybala ho capito che bisognava cambiare. La gestione la facciamo come squadra, non io come allenatore».

Può fare un focus su Pellegrini? Ha perso posizioni nelle gerarchie?

«Era capitano ed è capitano, era importante ed è importante. Ha fatto una panchina perché abbiamo deciso in funzione del lavoro che ha fatto e non ha fatto, era più importante giocare con El Shaarawy e Solbakken insieme. Per me non è cambiato nulla. Se l’anno scorso ha fatto più gol ed è stato decisivo vediamolo a fine stagione. Magari farà una gran finale di stagione. Domani gioca? Non lo dico».

Come stanno gli attaccanti dal punto di vista emotivo?

«Benissimo. Tutti e due papà, Tammy per la prima volta, Belotti per la seconda. Sono felici e io sono felice di averli. Perché fai la domanda? Perché non hanno giocato la partita? Domani magari non giocano di nuovo e io sarò felice di averli entrambi».

In cosa è migliorato il Feyenoord rispetto a quello di Tirana?

«Non sono capace a pensare al Feyenoord di Tirana. Sembra che per voi e per loro sia permanente. Ogni giorno quando arrivo a Trigoria vedo la Conference League, la coppa è lì, ma è una storia finita. La Roma è una squadra umile con un allenatore umile che analizza gli avversari al dettaglio, che cerca di sapere tutto il possibile, che cerca di ridurre l’imprevedibilità del calcio. Abbiamo analizzato tanto il Feyenoord, è un’ottima squadra, non è una squadra in cui puoi trovare dei punti deboli. È una squadra forte che si sviluppa in questa lega olandese che fa tanti gol per la qualità dei suoi giocatori. Sono aggressivi, sanno giocare diretto, il portiere ha un bel piede destro e sinistro per giocare lungo. Ha gente veloce e aggressiva, è un’ottima squadra. Abbiamo eliminato due squadre di qualità come il Salisburgo e la Real Sociedad, viene da alcune vittorie, ha una motivazione e fiducia extra».