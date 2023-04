Feyenoord-Roma, probabili formazioni: Pellegrini recupera, Abraham in dubbio

Lorenzo Pellegrini ha smaltito la febbre e torna ad allenarsi in vista del quarto di finale d’andata contro il Feyenoord. Il capitano ha sostenuto tutta la seduta della vigilia e si candida per un posto da titolare dopo la panchina in campionato contro i granata. Più defilato Abraham per l’intera seduta, la sensazione è che possa cominciare dalla panchina ed entrare a partita in corso. José Mourinho sarebbe pronto a schierare ancora una volta il tridente leggero che gli consentirebbe di non rinunciare a nessuno dei quattro centrocampisti. Matic e Cristante si posizioneranno in linea mediana, Pellegrini e Wijnaldum sulla trequarti e Dybala terminale offensivo. Confermati sulle corsie Spinazzola e Zalewski, mentre in difesa è ballottaggio tra Ibanez e Llorente reduce da due buone prestazioni contro Sampdoria e Torino. Confermati Mancini e Smalling, l’inglese ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto per altri due anni a 3.5 milioni a stagione. Unico assente Ola Solbakken (escluso dalla lista Uefa) per via di una lussazione alla spalla, dopo il match con l’Udinese di domenica prossima saranno valutati eventuali miglioramenti. La squadra partirà nel primo pomeriggio per Rotterdam, alle 18.30 la conferenza stampa del tecnico e di Edoardo Bove.

Feyenoord-Roma, le probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): 22 Wellenreut; 2 Pedersen, 18 Trauner, 33 Hancko, 5 Hartman; 10 Kokcu, 17 Szymanski, 20 Wieffer; 7 Jahanbakhsh, 29 Gimenez, 26 Idrissi

A disp.: 59 Kroesen, 21 Marciano, 28 Kasanwirjo, 6 Rasmussen, 15 Lopez, 48 Milambo, 30 Bullaude, 25 Taabouni, 14 Paixao, 11 Dilrosun, 9 Danilo

All.: Slot

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 14 Llorente; 59 Zalewski, 8 Matic, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 25 Wijnaldum; 21 Dybala

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 3 Ibañez, 19 Celik, 52 Bove, 9 Abraham, 62 Volpato, 92 El Shaarawy, 20 Camara, 11 Belotti

All.: Mourinho

Stadio: de Kuip giovedì 13 ore 18.45

Diretta: Sky-Dazn