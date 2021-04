Europei col pubblico, arriva il via libera di 8 città: Roma ha tempo fino al 19 aprile per decidere

Gli Europei di calcio si giocheranno davanti al pubblico, ma Roma non ha ancora dato una risposta certa all'Uefa. È ufficiale, invece, l'ok da parte di 8 città europee - delle 12 ospitanti - per svolgere il torneo in sicurezza, nonostante la pandemia da Covid. Mentre Roma, Monaco, Dublino e Bilbao - che non si sono ancora pronunciate - «hanno tempo fino al 19 aprile per fornire ulteriori informazioni sui loro piani e in quella data verrà presa una decisione finale in merito allo svolgimento delle partite». Lo fa sapere l'Uefa in un comunicato: in quella data, si apprende, il massimo organismo calcistico europeo deciderà se escludere o no le 4 città dall'organizzazione dell'Europeo.

Conto alla rovescia, quindi, per l'Olimpico di Roma: il governo italiano nei giorni scorsi ha dato la sua disponibilità, ma è il Cts a fare le valutazioni. E nel verbale pubblicato l'altro ieri gli esperti hanno ribadito che al momento «non è possibile» confermare che gli incontri previsti si possano svolgere con la presenza degli spettatori ma dopo aver valutato le richieste arrivate dalla Figc, ha però dato «disponibilità» a rivedere la questione nelle prossime settimane «alla luce dell'evoluzione del quadro epidemiologico e dell'andamento della campagna di vaccinazione in corso in Italia».

