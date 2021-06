Europei 2021, il tabellone degli ottavi di finale. Italia-Austria e Galles-Danimarca già decise. Chi incontrano le altre già qualificate

Martedì 22 Giugno 2021, 23:41

Mancano solo due giorni alla fine della fase a gironi di Euro 2020 ma è già tempo di capire quali sono le squadre che si affronteranno agli ottavi di finale in partenza il prossimo 26 giugno. Solo due scontri infatti sono già assicurati dagli incroci stabiliti prima dell'inizio del torneo: la nazionale azzurra di Roberto Mancini, in virtù del primo posto a punteggio pieno ottenuto nel girone A si scontrerà contro l'Austria, classificatasi seconda nel girone C. L'altra già qualificata del girone A, il Galles, prenderà invece un'altra seconda, quella del girone B, che alla fine per differenza reti è stata la Danimarca, che col 4 a 1 contro la Russia ha scardinato in extremis le gerarchie nella classifica.

Sicure di un posto agli ottavi altre quattro squadre, Belgio, Croazia, Olanda ed Inghilterra. Di queste quattro, croati e inglesi si accoppieranno rispettivamente con la seconda del girone E - che potrebbe essere una tra Spagna, Slovacchia, Polonia e Svezia - con questi ultimi già qualificati in ogni caso alla seconda fase e in attesa di capire con chi giocheranno a seconda del risultato di domani - e con la seconda del girone F - una tra Portogallo, Germania, Ungheria e Francia, dove i transalpini, come gli scandinavi, sono già artimeticamente alla fase playoffs ma senza sapere con chi giocheranno. Sia per francesi che per svedesi, il primo posto significherebbe quindi incontrare una delle migliori terze, mentre il secondo significherebbe rispettivamente incontrare appunto Inghilterra e Croazia.

Diverso il discorso per Belgio e Olanda, che invece sono già sicure di incontrare una delle quattro migliori terze. Su quali saranno è difficile fare previsioni. Al momento sicure di un posto agli ottavi come migliori terze ci sono la Repubblica Ceca e la Svizzera, che potrebbero essere accoppiate a una di queste due nazionali e/o viceversa. Le altre due sono ancora tutte da definire, poichè sarà l'ultima giornata a darci la classifica finale, ma la notizia è che se Spagna e Portogallo non dovessero vincere, potrebbero dover ricorrere a questa "wild-card" da terze per passare alla fase ad eliminazione diretta.