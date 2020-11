Rijeka-Napoli, dalle 18,55 la diretta: Gattuso lancia Petagna titolare

Il Napoli viene dall'importante vittoria in Spagna contro la Real Sociedad e si è rimessa in corsa dopo lo scivolone del San Paolo contro l'Az. Lo fa in Slovenia a Rijeka (l'ex Fiume) che ha perso entrambe le due sfide giocate ed è all'ultima spiaggia. Gattuso lancia dal 1' Petagna al centro dell'attacco.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI

RIJEKA (3-5-2): Nevistic; Escoval, Velkovski, Smolcic; Tomecak, Muric, Cerin, Loncar, Braut; Menalo, Kulenovic. All Rozman

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Gattuso

