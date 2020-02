Euro2020, nel libro dei record del torneo Buffon è il terzo giocatore con più presenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo inizio è previsto alle “porte” dell’estate, il 12 giugno allo Stadio Olimpico con la gara inaugurale tra, il primo campionato Europeo itinerante della storia che sarà giocato in dodici città europee tra cui Roma, catalizzerà l’interesse di tifosi e appassionati: la sedicesima edizione del torneo sarà a forti tinte azzurre, come azzurro è un po’ il libro dei record del torneo.Tre italiani figurano infatti tra i primati alltime del Campionato Europeo, dove “troneggia” per la nostra nazionalel’ex numero 1 azzurro, tornato questa estate alla Juventus dopo l’esperienza in Francia con il Paris Saint-Germain, è il terzo giocatore con più presenze (17) in partite della competizione, alle spalle del portoghese(21) - suo attuale compagno di club - e del tedesco(18). Se si comprendono in questa statistica le gare di qualificazione, invece, l’ex capitano della nazionale balza al primo posto, con quattro presenze in più (58-54) di CR7.è uno dei sedici giocatori che hanno partecipato a quattro edizioni (Italia 2004, 2008, 2012, 2016) della fase finale di EURO, tra i quali figura anche un altro ex azzurro, Alessandro Del Piero (1996, 2000, 2004, 2008).invece, è stato uno dei sei capocannonieri dell’edizione 2012, quella in cui l’Italia - all’epoca guidata da Cesare Prandelli - finì seconda alle spalle della Spagna. “Super Mario” chiuse il torneo giocato in Polonia e Ucraina con tre reti [memorabile la doppietta in semifinale alla Germania], come Fernando Torres (Spagna), Alan Dzagoev (Russia), Mario Gomez (Germania), Mario Mandžukić (Croazia) e il “solito” Cristiano Ronaldo (Portogallo).Un primato anche per la nazionale azzurra nel suo complesso, come squadra: l’Italia (1968) è una delle tre nazionali ad aver vinto i Campionati Europei UEFA in patria, come Spagna (1964) e Francia (1984).Powered by UEFA.COM