Euro2024, trasporti pubblici gratuiti in Germania per chi acquista i biglietti

Chi assisterà alle partite di Euro2024 non pagherà il biglietto dei trasporti pubblici. È l'ultimo accordo siglato dalla Uefa con le compagnie di trasporto pubblico tedesche dell'associazione VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) per garantire ai tifosi in possesso dei biglietti della fase finale - che si disputerà in dieci città ospitanti in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024 - una travel card di 36 ore che permetterà di spostarsi gratuitamente con i mezzi pubblici a basso impatto ambientale.

Tutti i possessori di biglietti delle partite della fase finale avranno quindi diritto a una travel card di 36 ore utilizzabile sui mezzi di trasporto pubblico nelle dieci città ospitanti senza costi aggiuntivi dalle ore 6 del giorno della partita fino alle 18 del giorno successivo.

I tifosi potranno viaggiare in modo sostenibile utilizzando mezzi di trasporto pubblici climate-friendly senza dover acquistare ulteriori biglietti. A seconda della città ospitante, la VDV si aspetta che circa il 70% dei possessori dei biglietti utilizzino i mezzi pubblici per andare e tornare dallo stadio.

La travel card includerà senza costi aggiuntivi i trasporti pubblici in tutte le dieci città ospitanti e nelle aree circostanti. I possessori dei saranno informati prima del torneo su come ottenere il pass di 36 ore per i mezzi pubblici.