Euro 2020, Ue contro finali a Wembley: «C'è asimmetria. Uefa valuti attentamente, Merkel-Draghi con noi»

Martedì 29 Giugno 2021, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 16:11

Il primo a parlarne è stato Mario Draghi una settimana fa. Poi è stata la volta della cancelliera tedesca, Angela Merkel. Ma la lista potrebbe continuare per un bel po': dal mondo della politica (e non solo), le finali di Euro 2020 - quindi l'ultimo atto più le semifinali - a Wembley, uno degli stadi di Londra, preoccupano non poco. Con la variante Delta che ogni giorno fa registrare sempre più contagi al coronavirus, si ritiene poco prudente continuare per la strada di far disputare le gare dell'Europeo più itinerante di sempre in Gran Bretagna. Ma l'Uefa, così come il governo presieduto dal premier Boris Johnson non hanno nessuna intenzione di cedere sull'argomento, anzi.

Euro 2020, continuano le polemiche contro l'Uefa per le finali

E anche l'Unione Europea si schiera contro l'Uefa che «deve valutare molto attentamente la possibilità di disputare le semifinali e la finale degli Europei a Wembley», ha detto oggi il vice presidente, Margaritis Schoinas. Il greco, tra l'altro, ha anche aggiunto che c'è «un'asimmetria da parte del Regno Unito, che impone restrizioni ai cittadini britannici che viaggiano in Ue ma accetta una massiccia presenza di visitatori europei». A preoccupare, però, c'è soprattutto la variante delta, dicevamo, motivo per cui l'unione presieduta da Aleksander Ceferin dovrebbe riflettere sulla propria scelta, specie quella di avere uno stadio pieno.

A proposito della capienza di Wembley e del pubblico ammesso al suo interno, è intervenuto anche il ministro dello Sport tedesco, Horst Seehofer, che non ha mancato di lanciare la sua frecciata contro l'Uefa: «Trovo irresponsabile che decine di migliaia di persone si raccolgano in spazi ristretti in Paesi classificati a rischio a causa della variante Delta altamente contagiosa», ha detto.