Danimarca-Finlandia, Eriksen sviene in campo: massaggio cardiaco, dramma agli Europei

Christian Eriksen è svenuto in campo nel corso di Danimarca-Finlandia. Il fantasista dell'Inter, colto da un malore, è apparso subito in gravi condizioni, tanto da rendere necessario l'intervento dei sanitari con il massaggio cardiaco. Si parla di un arresto cardiaco. In campo e sugli spalti grande paura.

La moglie di Eriksen è in campo in lacrime dopo che il marito si è accasciato privo di sensi durante Danimarca-Finlandia. Le squadre stanno rientrando negli spogliatoi mentre il giocatore viene portato via in barella coperto dai compagni e un telo. La gara è stata naturalmente sospesa.