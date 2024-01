Empoli-Milan 0-3, Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traorè lanciano il Diavolo a +7 dal quinto posto

Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traorè stendono l’Empoli, che nella ripresa avrebbe meritato qualcosa in più, e regalano al Milan tre punti preziosi in ottica Champions. Il Diavolo vola a +7 dal Bologna (che venerdì ha pareggiato in pieno recupero contro il Genoa), consolidando il terzo posto. Stefano Pioli, che ormai ha dato il benestare alla cessione di Krunic («meglio sia per lui sia per noi che stia cercando un’altra squadra», ha detto alla vigilia), punta su Adli come regista (Bennacer è in Coppa d’Africa) e punta sui big. Molte, invece, le assenze nella squadra di Aurelio Andreazzoli. Pronti via il Milan mostra di essere in forma. È subito pericoloso con Reijnders (conclusione sul fondo) e con un cross in area di Calabria, che non trova la deviazione di Giroud. Si ha la sensazione che il gol sia nell’aria ed ecco che all’11’ il risultato cambia La palla arriva a Rafael Leao, che salta Ebuehi, palla in mezzo e piatto preciso nell’angolino basso di Loftus-Cheek. Sorride Pioli in panchina, che riceve anche l’applauso sportivo, per la bella azione, di Andreazzoli. Il Milan gioca in maniera serena, senza affanni e ci prova con Theo Hernandez, ma Caprile para in due tempi. Al 29’ Loftus-Cheek è protagonista con una bella rovesciata, tocco di mano di Maleh, La Penna lascia correre, ma viene chiamato al Var e fa dietrofront, concedendo il rigore al Diavolo. Dal dischetto torna al gol Giroud, che raddoppia e sigla il nono sigillo in campionato. Nella ripresa l’Empoli ci crede. Rischia su un colpo di testa di Pulisic, deviato in angolo da Caprile, poi Maignan si supera su un tiro di Cancellieri, entrato in campo da poco. Continuano i capovolgimenti di fronte. I rossoneri si fanno vedere con una mezza rovesciata di Rafael Leao, mentre l’Empoli crea scompiglio ancora con Cancellieri, che centra la schiena di Bartesaghi. Nel secondo tentativo Cambiaghi manda sull’esterno della rete. Ma non è finita. A due minuti dalla fine il Milan parte in contropiede e triplica con Chaka Traoré, al primo gol in A con i rossoneri dopo il sigillo in Coppa Italia contro il Cagliari il 2 gennaio.

