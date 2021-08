Empoli-Lazio: probabili formazioni, dove vederla in TV e in diretta streaming

Venerdì 20 Agosto 2021, 16:38

Tutto pronto in casa Lazio per la prima uscita ufficiale della Serie A 2021/2022, con un Maurizio Sarri impaziente di dare avvio al suo nuovo corso ad Empoli, città e club che lo hanno lanciato nel mondo del pallone che conta ormai sei anni fa. Sull'altro fronte la neopromossa toscana, guidata da Aurelio Andreazzoli, che nella massima serie ha già allenato e peraltro sulla panchina dell'altra squadra capitolina, la Roma. Empoli-Lazio si gioca sabato 21 agosto alle 18.30 allo stadio Castellani. Ecco le probabili formazioni.

Empoli-Lazio, probabili formazioni

Sarà un 4-3-3 il modulo schierato da Maurizio Sarri per dare vita alla sua nuova Lazio, dopo anni di 3-5-2 sotto la guida Simone Inzaghi. Acerbi e Luiz Felipe prenderanno il centro nella difesa a 4, mentre sulle fasce correranno come terzini Marusic (con Lazzari che partirà dalla panchina) e il fido Hysaj. Nel centrocampo a tre oltre a Lucas Leiva e Milinkovic-Savic ci sarà, un po' a sorpresa, Akpa-Akpro, che "ruba" una maglia da titolare ad un acciaccato Luis Alberto, in sofferenza fisica negli ultimi dieci giorni. Davanti il puntero sarà sempre Ciro Immobile, affiancato dalle ali Felipe Anderso e Raul Moro.

L'Empoli di Andreazzoli scenderà in campo in maniera meno offensiva con l'albero di Natale di ancelottiana memoria, con Mancuso unica punta appoggiato dai due trequartisti Haas e Bajrami. Ismajli e Romagnoli proveranno a blindare la porta di Vicario, mentre la diga a centrocampo sarà composta da Ricci, Stulac e Bandinelli.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; S. Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Haas; Mancuso.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa-Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Moro.

Dove vederla in tv e streaming

Empoli-Lazio sarà visibile su diversi canali. DAZN e Sky trasmetteranno l'incontro in coeslusiva, DAZN sul canale online ufficiale e Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre). Lo streaming della partita sarà inoltre disponibile sulle piattaforme online Sky Go e Now TV.