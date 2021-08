Pedro, le prime parole da biancoceleste: «Subito grande feeling con l'ambiente»

Venerdì 20 Agosto 2021, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 14:45

Totale indifferenza verso Mou, riconoscenza nei confronti di Mau. Appena un giorno e il nuovo giocatore della Lazio Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma, noto come Pedro o Pedrito, si sente già a casa. «Sono felice di sentirmi nuovamente un calciatore - ha scritto sul suo profilo Instagram il calciatore poco fa -. Ringrazio i compagni di squadra e i tifosi per l'accoglienza. Già è scattato un feeling con questo ambiente».

Sono le sue prime parole da laziale, ora domani farà il suo debutto a Empoli, probabilmente alla fine partirà dalla panchina per essere inserito a gara in corso. Così ha fatto intendere Sarri nella conferenza stampa di presentazione alla gara. È rimasto colpito dalla brillantezza del giocatore anche se allo stesso tempo il tecnico ha riconosciuto che negli ultimi due-tre giorni le sedute sono state a ritmo più leggero.

Cerca casa

Talmente inserito, il neo acquisto laziale che già si sta muovendo per cercare casa vicino a Formello. L'idea è di trasferirsi all'Olgiata vicino a Reina e Luis Alberto. Per ora resta a Trigoria, sfrutterà la pausa per individuare la casa giusta e fare il trasloco e venire ad abitare più vicino a Formello, anche perché la distanza da Casal Palocco, dove è attualmente, è parecchia.