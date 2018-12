Empoli-Inter, le pagelle: Keita decide e incide. Traore una conferma

Ultimo aggiornamento: 18:29

EMPOLI6 PROVEDELNon impeccabile sul gol, ma si riscatta con un paio di buoni interventi.5,5 VESELIQualche incertezza6 SILVESTREPiù sicuro del compagno di reparto6 RASMUSSENSi vede poco, ma si sente.5,5 UNTERSEEA intermittenza su Keita.5 ACQUAHInizia bene, ma poi si inabissa.5 BENNACERIn altre circostanze è stato più reattivo, prende anche un giallo.6,5 TRAOREIl ragazzino del 2000 è sempre più convincente.6 PASQUALUna sicurezza che si infortuna prima dell’intervallodal 38’ pt ANTONELLI 5Brutta partita viene sostituito a sua volta.dal 29’ st MCHEDLIDZE 5,5Poco incisivo.sv LA GUMINAEsce prestissimo per problemi muscolaridal 24’ st ZAJC 6Va vicino al gol in due circostanze.5 CAPUTOCon l’Inter non era lui, si è notato pochissimo6 ALLENATORE IACHINIE’ stato sfortunato perché ha subito in avvio due infortuni. La sua squadra ha lottato.INTER6,5 HANDANOVICUscita buona su Zajc e poi lavoro normale6 VRSALJKOPresidia la zona di destra con ordine e fornisce l’assist6,5 DE VRIJNon concede quasi nulla agli avversari, va vicino anche al gol dopo il tacco di Lautaro.6,5 SKRINIARFa muro insieme al suo socio difensivo.6,5 ASAMOAHNon si fa notare molto, ma dopo cresce.5,5 VECINOUn tempo poco più senza acuti.dal 12’ st NAINGGOLAN 6Prima in avanti, poi dietro senza esagerare anche perché rientrava dopo la punizione.6 BORJA VALEROPulisce gioco davanti alla difesadal 22’ st LAUTARO MARTINEZ 6Colpo di tacco quasi vincente e comunque da più peso all’attacco.6 JOAO MARIOGli altri girano le posizioni, lui resta fedele alla sua zona.5,5 POLITANOEvanescente, fallisce anche una buona occasione5,5 ICARDITanto sacrificio, ma sotto porta è meno lucido.7 KEITA BALDESegna, rischia di raddoppiare e da una mano in difesa.dal 38’ st D’AMBROSIO sv7 ALLENATORE SPALLETTIVince di sofferenza, ma legge bene la gara nelle sue difficoltà.ARBITRO LA PENNA 6,5Direzione senza sbavature